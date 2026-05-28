Il 29 maggio 2026, Raffaele esplode durante una scena di Un posto al sole. La tensione cresce tra i personaggi, con momenti di forte emozione. La soap, in onda dal 1996, mantiene alta l’attenzione del pubblico con eventi intensi e sconvolgimenti improvvisi. La puntata si concentra su reazioni improvvise e conflitti tra i protagonisti, portando a momenti di forte impatto emotivo. La serie prosegue con nuovi sviluppi nelle vicende dei personaggi principali.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026. Nella puntata precedente del 28 maggio 2026. Giovedì 28 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni, che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 29 maggio 2026: cresce la tensione e Raffaele esplode

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Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Raffaele contro Ornella

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Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 maggio: Alberto pronto a tutto per Anna, tensione tra Raffaele e Ornella. Manuela in crisi dopo la notizia di MaurizioNelle puntate di “Un posto al sole” dal 25 al 29 maggio, si susseguono diverse storyline che coinvolgono i personaggi principali.

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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Ornella lascia Raffaele?Le trame di UPAS di giovedì 28 maggio 2026: la dottoressa deve partire con Raffaele ma pensa solo a Vanni e alla fuga in Argentina. libero.it