Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 maggio | Alberto pronto a tutto per Anna tensione tra Raffaele e Ornella Manuela in crisi dopo la notizia di Maurizio
Nelle puntate di “Un posto al sole” dal 25 al 29 maggio, si susseguono diverse storyline che coinvolgono i personaggi principali. Alberto si impegna in comportamenti estremi per proteggere Anna, mentre tra Raffaele e Ornella si crea una tensione palpabile. Nel frattempo, Manuela affronta una crisi emotiva dopo aver ricevuto la notizia riguardante Maurizio. Le vicende si alternano tra momenti di tensione e situazioni più leggere, creando un quadro vario delle vicende quotidiane dei protagonisti.
Nelle nuove puntate di “Un posto al sole”, in onda dal 25 al 29 maggio, le vicende si intrecciano tra crisi sentimentali, decisioni drastiche e momenti più leggeri che alleggeriscono il clima della soap. Sul fronte dei sentimenti, Rossella entra in una fase di profonda incertezza: il rapporto con Gianluca si incrina progressivamente, mentre dubbi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo: Susanna e Niko rischiano di perdere Jimmy. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca
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