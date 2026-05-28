Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 1° al 5 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Alberto Palladini, sempre più tormentato dall’assenza di Anna. Mentre l’uomo si prepara a cercarla, Gianluca potrebbe scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto raggiunge Anna?. Palladini senior è sempre più depresso dopo la partenza di Anna, e parlando con Niko gli rivela il suo desiderio di raggiungerla nel casale di campagna appartenente alla madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 1° al 5 giugno: Alberto vuole raggiungere Anna, Gianluca scopre la relazione?

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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