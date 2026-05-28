Un posto al sole anticipazioni dal 1° al 5 giugno | Alberto vuole raggiungere Anna Gianluca scopre la relazione?
Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 1° al 5 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Alberto Palladini, sempre più tormentato dall’assenza di Anna. Mentre l’uomo si prepara a cercarla, Gianluca potrebbe scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto raggiunge Anna?. Palladini senior è sempre più depresso dopo la partenza di Anna, e parlando con Niko gli rivela il suo desiderio di raggiungerla nel casale di campagna appartenente alla madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca
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