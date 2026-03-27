© US Rai Il triangolo di Un Posto al Sole con al centro l’enigmatica Anna Toscano è destinato a proseguire. Nel corso delle prossime puntate della soap, la ragazza tronca infatti con Gianluca Palladini, ma continua ad incontrare in gran segreto Alberto, il padre del ragazzo. Tuttavia, appena viene lasciato all’improvviso, Gianluca comincia ad avere dei sospetti sugli strani comportamenti di Anna. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Anna tronca con Gianluca e continua a frequentare Alberto

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