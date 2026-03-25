Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026 | Alberto sconvolge Anna e ferisce Gianluca!

Nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026, nella soap opera Un Posto al Sole, vengono rappresentati eventi che coinvolgono direttamente i personaggi Alberto, Anna e Gianluca. Alberto provoca una reazione in Anna e si verifica un episodio che causa una ferita a Gianluca. La trama si concentra su decisioni difficili, tensioni all’interno della famiglia e sviluppi inaspettati.

Scopri cosa accade tra Alberto, Anna e Gianluca nella settimana più intensa di Un Posto al Sole: scelte dolorose, tensioni familiari e colpi di scena imperdibili. Lunedì 30 Marzo 2026: A Palazzo Palladini l’atmosfera si carica subito di tensione quando Alberto scopre la decisione improvvisa di Anna di lasciare Napoli, reagendo con un mix esplosivo di paura e possessività. L’avvocato, incapace di accettare la separazione imminente, affronta Anna con un ultimatum duro che riguarda direttamente Gianluca, mettendo in crisi ogni equilibrio familiare. La richiesta di troncare il rapporto con il ragazzo sconvolge profondamente Anna, combattuta tra sentimento e senso di colpa, mentre il destino di tutti sembra cambiare direzione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Alberto sconvolge Anna e ferisce Gianluca! Articoli correlati Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Anna lascia Napoli, cosa farà Alberto?Le anticipazioni rivelano un clima carico di tensione, dove scelte affrettate, segreti e sentimenti trattenuti rischiano di esplodere in modo... Un Posto al Sole, anticipazioni 9 marzo: Alberto in crisi tra Anna e GianlucaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Alberto sconvolge ferisce Gianluca! Una raccolta di contenuti su Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30... Temi più discussi: Un posto al sole - S30E6906 - Puntata del 16/03/2026 - Video; Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 marzo; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 marzo 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: il momento difficile di Damiano. Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e NikoTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it Anticipazioni Un Posto al Sole 30 marzo al 3 aprile 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it (Se)condo posto da difendere, l’exploit di Mallamo, le difficoltà di Marras: il borsino in casa biancazzurra dopo il pareggio con l’Ospitaletto - facebook.com facebook #Pisilli: “Siamo un gruppo forte. Andare al #Mondiale e quarto posto Dove si firma” x.com