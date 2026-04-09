Un weekend tra sapori del sud festa del mare primavera e vintage | tre giorni di eventi per tutti i palati

Nel fine settimana dell’10, 11 e 12 aprile, Ravenna e la sua provincia ospiteranno una serie di eventi che spaziano dai festeggiamenti legati al mare alle celebrazioni della primavera e alle atmosfere vintage. Questa sequenza di giornate prevede concerti, spettacoli e iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico, offrendo un programma vario pensato per coinvolgere i partecipanti in molteplici aspetti della cultura locale.

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello dell’10, 11 e 12 aprile a Ravenna e provincia, tra grandi eventi sul mare, musica dal vivo, spettacoli e iniziative per tutte le età e per tutti i palati. Protagonista assoluta sarà la Festa del Mare, che animerà la Darsena e Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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