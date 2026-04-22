Sapori musica e tradizioni con Tipicamente Chiavari il mercatino di eccellenze del territorio

Il mercatino “Tipicamente Chiavari” torna per il quarto appuntamento del 2026, offrendo una vetrina di prodotti tipici e locali. Organizzato da Confesercenti Genova con il supporto di Assoartisti, l’evento si svolge come di consueto nell’ultimo fine settimana del mese. Durante la giornata, vengono proposti specialità enogastronomiche liguri, accompagnate da musica e tradizioni della regione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera conviviale, con bancarelle di prodotti di stagione e artigianato locale.

Quarto appuntamento del 2026 con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova in collaborazione con Assoartisti, che, come ogni quarto fine settimana del mese, propone eccellenze enogastronomiche liguri e prodotti di stagione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorioSecondo appuntamento del 2026 con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova... Altri aggiornamenti Tipicamente Chiavari, nel fine settimana sapori di qualità in via RivarolaChiavari – Prodotti agroalimentari di alta qualità e intrattenimento. Sono gli elementi che caratterizzano il mercatino Tipicamente Chiavari, appuntamento che Confesercenti, con il patrocinio del ... ilsecoloxix.it Tipicamente Chiavari con il gruppo di trallalero A LanternaTipicamente Chiavari con il gruppo di trallalero A Lanterna ... msn.com