Tradizioni antiche e sapori genuini | nel negozio ravennate tornano le gustose colombe e la pagnotta pasquale

Da Tartulab si celebra la Pasqua con i sapori autentici della tradizione romagnola: dalla pagnotta pasquale alle colombe in vari gusti, tutti prodotti con lievito madre La Pasqua in Romagna si celebra anche con le grandi bontà della pasticceria. Al negozio Tartulab di Ravenna, in via Antica Zecca 22, arrivano le gustose tradizioni di Pasqua. A partire dalla pagnotta pasquale romagnola, una tradizione antica che viene celebrata ogni anno con una festa a Sarsina. Tartulab propone così il pan dolce pasquale per le tavole romagnole, realizzato esclusivamente con lievito madre vivo, impastato e lasciato lievitare due volte. Questo dolce, caratterizzato da uvetta e semi di anice, risulta moderatamente dolce, profumato e altamente digeribile, senza l'aggiunta di conservanti o aromi artificiali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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