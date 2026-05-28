un nuovo volto per lo stadio area cruciale nuovi posti auto necessari

Il progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Siena prevede una modifica dell’area, con l’obiettivo di creare nuovi parcheggi. La proposta, annunciata dall’amministrazione comunale, si collega anche alla riqualificazione del Parco urbano che interessa le zone Lizza, Fortezza, San Prospero e Pescaia. La realizzazione del progetto è considerata una priorità per l’amministrazione, in particolare per la necessità di aumentare i posti auto nella zona.

Siena, 28 maggio 2026 – Il progetto di riqualificazione di una parte dello stadio Artemio Franchi, lanciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Siena, si intreccia strettamente con la riqualificazione del Parco urbano che coinvolge la zona Lizza-Fortezza-San Prospero fino a Pescaia. E si inserisce nella fase conclusiva della stesura del Piano strutturale. Tema di grande portata, per la ridefinizione di un’area cruciale a due passi dal centro storico, interessata negli anni da ipotesi progettuali di ristrutturazione senza mai sbocchi concreti. Michele Capitani, vicesindaco con delega all’urbanistica, partiamo dal Piano strutturale: a che punto siamo? “Il 17 giugno avrò un altro incontro in Regione per le parti che necessitano di copianificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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