Svolta nell’area Settebello | entro maggio arrivano 500 nuovi posti auto e un piano da 5 milioni

Nell’area Settebello di Rimini sono in programma 500 nuovi posti auto, previsti entro la fine di maggio. L’intervento prevede un investimento superiore ai 5 milioni di euro e punta a riorganizzare uno dei punti nevralgici della città. La realizzazione di questa infrastruttura fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, già avviato con l’obiettivo di migliorare la mobilità e facilitare l’accesso alla zona. I lavori sono stati annunciati ufficialmente dalle autorità locali.

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