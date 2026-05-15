Svolta nell’area Settebello | entro maggio arrivano 500 nuovi posti auto e un piano da 5 milioni
Nell’area Settebello di Rimini sono in programma 500 nuovi posti auto, previsti entro la fine di maggio. L’intervento prevede un investimento superiore ai 5 milioni di euro e punta a riorganizzare uno dei punti nevralgici della città. La realizzazione di questa infrastruttura fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, già avviato con l’obiettivo di migliorare la mobilità e facilitare l’accesso alla zona. I lavori sono stati annunciati ufficialmente dalle autorità locali.
Cinquecento nuovi posti auto entro fine maggio e un investimento da oltre 5 milioni di euro per ridisegnare una delle aree più strategiche di Rimini. Attorno al Cinema Settebello iniziano a prendere forma i primi interventi di riqualificazione dell’ex comparto ferroviario, destinato a cambiare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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