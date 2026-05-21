Darsena modificato il progetto dell’area parcheggi | sicurezza e nuovi 30 posti auto
È stato avviato un intervento di modifica al progetto dell’area parcheggi presso la darsena, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e creare trenta nuovi posti auto. Sono stati riorganizzati gli accessi alla zona, che ora presentano un nuovo layout. La ristrutturazione prevede anche l’installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi e la sistemazione delle vie di accesso per migliorare la fruibilità dell’area. La modifica al progetto è stata annunciata ufficialmente dall’amministrazione comunale.
Darsena, via alla riorganizzazione dei parcheggi: più sicurezza e 30 nuovi posti auto con accessi ridisegnati. L’Amministrazione Comunale ha modificato il progetto relativo all’area parcheggi della darsena. Nel corso dell’ultima riunione, alla presenza dei funzionari dell’ufficio tecnico, della polizia locale e del consulente per il PUT (Piano Urbano del Traffico) ing. Claudio Troisi, si è stabilita la riorganizzazione dell’area di sosta con la messa in sicurezza degli accessi. “ Era necessario far partire il cantiere per non perdere il finanziamento – afferma Daniele Carotenuto, assessore ai lavori pubblici – Questo è il motivo per il quale si è dovuto procedere con il progetto iniziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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