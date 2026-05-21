Darsena modificato il progetto dell’area parcheggi | sicurezza e nuovi 30 posti auto

È stato avviato un intervento di modifica al progetto dell’area parcheggi presso la darsena, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e creare trenta nuovi posti auto. Sono stati riorganizzati gli accessi alla zona, che ora presentano un nuovo layout. La ristrutturazione prevede anche l’installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi e la sistemazione delle vie di accesso per migliorare la fruibilità dell’area. La modifica al progetto è stata annunciata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

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