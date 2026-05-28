Un Matteo Berrettini d’annata! Travolge il quotato Rinderknech e avanza ai sedicesimi del Roland Garros

Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22, nel match di seconda settimana al Roland Garros. Il tennista romano ha vinto in tre set, con punteggi di 6-4, 6-4 e 6-4, in due ore e 17 minuti di gioco. La partita si è svolta nella sessione serale del torneo. Berrettini si è così qualificato per i sedicesimi di finale.

Matteo Berrettini c’è. Eccome se c’è. Il romano, nella sessione serale del Roland Garros, si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22, per 6-4 6-4 6-4 in due ore e 17 minuti. Non solo: lo fa con un atteggiamento, una propositività che da tempo non gli si vedeva. Convinto fin dall’inizio, il romano disinnesca più volte sia i rientri di Rinderknech che il pubblico del Court Philippe Chatrier, pronto a entrare in azione in qualsiasi versione tra quelle sue ben note. Adesso ci sarà l’argentino Francisco Comesaña al terzo turno, in uno spot di quarti di finale che, a causa di quanto occorso a Jannik Sinner, è rimasto totalmente privo di teste di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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