Matteo Berrettini ha vinto il suo match al secondo turno di Roland Garros, superando Marton Fucsovoics nonostante la sconfitta nel tie-break del primo set. Ora si prepara ad affrontare Arthur Rinderknech, che ha eliminato Jurij Rodionov con una vittoria senza particolari difficoltà. La partita tra i due è in programma per il 28 maggio alle 20:15. Le quote e i pronostici indicano Rinderknech come favorito, ma il confronto rimane aperto.

Matteo Berrettini è riuscito a battere Marton Fucsovoics nonostante il tie-break del primo set non fosse andato bene, ed ora trova sulla sua strada uno ostacolo sicuramente più difficile come quello rappresentato da Arthur Rinderknech, che ha superato agevolmente Jurij Rodionov. Il francese ha subito un break nel primo set, ma è riuscito a recuperare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini, secondo turno Roland Garros 28-05-2026 ore 20:15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Matteo Berrettini ha vinto contro Marton Fucsovoics al secondo turno di Roland Garros, anche se ha perso il tie-break del primo set.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Stefanos Tsitsipas, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si sfidano nel secondo turno di Roland Garros il 28 maggio 2026.

Temi più discussi: Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini, secondo turno Roland Garros 28-05-2026; Pronostico Arthur Rinderknech - Matteo Berrettini - Quote & Statistiche - 27 maggio 2026, ATP Roland Garros, ATP; Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini secondo turno Roland Garros 28-05-2026; Pronostico Arthur Rinderknech - Jurij Rodionov - Quote & Statistiche - 25 maggio 2026, ATP Roland Garros, ATP.

Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini, secondo turno Roland Garros 28-05-2026 ift.tt/0cCwWOi #scommesse #pronostici x.com

Pronostico Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech: analisi e scommesse 2° turno tennis Roland Garros del 28-05-2026Pronostico Berrettini-Rinderknech 27 maggio 2026. Analisi, guida tv e scommesse sullo slam del French Open, 2° turno Roland Garros a Parigi. betitaliaweb.it

Pronostico Rinderknech-Berrettini, quel discorso lasciato a metàRinderknech sfida Berrettini a Parigi: superato in rimonta il primo turno, un’altra sfida ostica attende il romano sul rosso dell’Open di Francia. Una vittoria in rimonta dà doppia soddisfazione. Fa u ... ilveggente.it