Matteo Berrettini ha vinto contro Marton Fucsovoics al secondo turno di Roland Garros, anche se ha perso il tie-break del primo set. Ora affronta Arthur Rinderknech, che ha eliminato Jurij Rodionov con facilità.

Matteo Berrettini è riuscito a battere Marton Fucsovoics nonostante il tie-break del primo set non fosse andato bene, ed ora trova sulla sua strada uno ostacolo sicuramente più difficile come quello rappresentato da Arthur Rinderknech, che ha superato agevolmente Jurij Rodionov. Il francese ha subito un break nel primo set, ma è riuscito a recuperare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini, secondo turno Roland Garros 28-05-2026

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