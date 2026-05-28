All’interno di Pramac è stato creato il laboratorio Poer Lab 4, parte del nuovo progetto ‘Laboratorio Its ElettroT, Ricariche e Accumuli’. Il laboratorio è dotato di tecnologie avanzate e si inserisce nel sistema produttivo dell’azienda. La struttura rappresenta un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di ricarica e accumulo di energia, integrandosi con le attività produttive dell’azienda stessa.

Un laboratorio altamente tecnologico realizzato all’interno di Pramac. È il cuore del nuovo ’ Laboratorio Its ElettroT, Ricariche e Accumuli ’, dal nome Poer Lab 4.0, inaugurato nello stabilimento Pramac di Casole da Its Academy Energia Ambiente e Sostenibilità grazie ai fondi del Pnrr nell’ambito del progetto ’ Futura-La Scuola per l’Italia di Domani ’, finanziato da NextGenerationEu. Un investimento di oltre 900mila euro, che rappresenta una scelta precisa della Fondazione Its: utilizzare le risorse Pnrr per costruire veri hub formativi all’interno delle imprese partner, rafforzando ulteriormente il rapporto tra formazione e sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un laboratorio tecnologico dentro l’azienda Its Academy si allea al sistema produttivo

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How to Understanding Friction in Metal Cutting & its Influence on Tool Life – An Australian Approach

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