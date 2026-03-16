L’incertezza non aiuta il sistema produttivo

Il settore della meccanica rappresenta uno dei principali pilastri della produzione nel nostro Paese, con circa 4.000 imprese attive e quasi 49.000 persone impiegate. La situazione attuale si caratterizza per un clima di incertezza che complica le operazioni quotidiane delle aziende, influendo sulla loro capacità di pianificazione e di sviluppo. La fragilità del settore si evidenzia in un contesto di continui cambiamenti e sfide.

La meccanica è uno dei pilastri della manifattura nel nostro territorio: il settore conta quasi 4 mila imprese e conta quasi 49 mila addetti. La presenza di micro e piccole imprese è forte e gli addetti di imprese della meccanica con meno di 50 dipendenti rappresentano il 7,1% degli addetti totali (ampiamente sopra al 4% medio nazionale). Nel 2025 le esportazioni nazionali della meccanica tornano in crescita registrando un +3,9%, sostenute soprattutto da macchinari e prodotti in metallo, con un segno positivo in Germania, dove si osserva un +3,9%, e Stati Uniti, che segna un +2,5%: i due paesi sono i principali mercati di destinazione. La provincia modenese inoltre esporta il 15,3% del settore di autoveicoli nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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