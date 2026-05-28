Un grosso tronco crolla all’improvviso su due auto parcheggiate in viale Teodorico

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ramo di albero è crollato improvvisamente su due auto parcheggiate in viale Teodorico, nella zona nordovest di Milano, vicino a Citylife. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si valutano i danni e si interviene per rimuovere i detriti. Non sono state segnalate altre persone coinvolte nell’incidente. La polizia sta accertando le cause del crollo.

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Milano –  Il ramo di un albero è crollato all’improvviso in viale Teodorico a Milano, nella zona nordovest della città vicino a Citylife. La pianta, di grosso fusto, fa parte di quelle che corredano il parterre centrale del viale che da piazza Firenze porta in piazzale Lotto. Il crollo improvviso del ramo di  grande calibro e altrettanto pesante, simile quindi a una pianta di piccole dimensioni, ha colpito in verticale due auto parcheggiate determinando dei danni significativi alla carrozzeria. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 27 maggio.  L’arrivo dei vigili del fuoco . Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che con la motosega hanno provveduto a spezzarlo e a liberare i veicoli parcheggiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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