Un ramo di albero è crollato improvvisamente su due auto parcheggiate in viale Teodorico, nella zona nordovest di Milano, vicino a Citylife. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si valutano i danni e si interviene per rimuovere i detriti. Non sono state segnalate altre persone coinvolte nell’incidente. La polizia sta accertando le cause del crollo.

Milano – Il ramo di un albero è crollato all’improvviso in viale Teodorico a Milano, nella zona nordovest della città vicino a Citylife. La pianta, di grosso fusto, fa parte di quelle che corredano il parterre centrale del viale che da piazza Firenze porta in piazzale Lotto. Il crollo improvviso del ramo di grande calibro e altrettanto pesante, simile quindi a una pianta di piccole dimensioni, ha colpito in verticale due auto parcheggiate determinando dei danni significativi alla carrozzeria. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 27 maggio. L’arrivo dei vigili del fuoco . Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che con la motosega hanno provveduto a spezzarlo e a liberare i veicoli parcheggiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un grosso tronco crolla all’improvviso su due auto parcheggiate in viale Teodorico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoNel pomeriggio di domenica 26 aprile a Milano, un grosso ramo si è staccato da un albero e ha ceduto su due auto in via Monte Santo.

Grosso pino crolla e si abbatte su un negozio e due autoUn grande pino è caduto in una zona del Valdarno, provocando danni a un negozio e a due veicoli parcheggiati.