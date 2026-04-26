Milano grosso ramo crolla su due auto in via Monte Santo

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile a Milano, un grosso ramo si è staccato da un albero e ha ceduto su due auto in via Monte Santo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’incidente avrebbe potuto causare conseguenze più gravi. La zona è stata temporaneamente isolata e sul posto sono intervenuti i tecnici per rimuovere i detriti e verificare la stabilità degli alberi.

Milano, 26 aprile 2026 – Se non ci sono stati feriti è stato solo per una fortunata coincidenza. Quello che è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In via Monte Santo, all’angolo con via Repubblica, infatti un grosso ramo di un albero si è spezzato ed è caduto in strada, terminando la sua caduta su due autovetture senza fortunatamente causare feriti. La pianta, però, cadendo ha colpito alcuni cavi della linea tramviaria, tanto che i tecnici di Atm hanno disattivato la linea prima di permettere ai vigili del fuoco di procedere alla rimozione grazie all’autogru. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte Santo Notizie correlate Paura in piazza Giovanni XXIII: crolla grosso ramo di pinoFortunatamente non si sono verificati danni a cose né feriti in Piazza Giovanni XXIII, alla periferia di Foggia, dove un grosso ramo di un pino si è... Crolla un grosso ramo di un pino. Paura vicino alla scuola PezzaniNel pomeriggio di ieri una grosso ramo di pino marittimo è caduto in strada in via Repubblica, poco distante dall’ingresso della scuola primaria... Tutti gli aggiornamenti Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoLa pianta cadendo ha colpito alcuni cavi della linea tramviaria, tanto che i tecnici di Atm hanno disattivato la linea prima di permettere ai vigili del fuoco di procedere alla rimozione ... ilgiorno.it Milano, in via Monte Santo ramo precipita su due auto: nessun ferito. Interrotta la linea del tram per i lavori di rimozioneLo schianto in via Monte Santo all'angolo via Repubblica a Milano. Il grosso ramo d'albero si è spezzato ed è caduto su due auto ... milano.corriere.it