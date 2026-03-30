Roma | Gualtieri simbolo ex Mattatoio sara’ identitario di Citta’ Arti e Testaccio in Europa

Il complesso scultoreo, che rappresenta il simbolo dell’ex Mattatoio di Roma, è stato restaurato di recente. Ora viene utilizzato come logo ufficiale dalla fondazione legata al luogo. L’opera si trova nel quartiere di Testaccio e rappresenta un elemento identificativo per la zona. La città ha confermato l’uso del simbolo come emblema di Città Arti e Testaccio in Europa.

Il complesso scultoreo, divenuto simbolo dell’ex Mattatoio di Roma, è stato recentemente restaurato e ha già assunto il ruolo di logo della fondazione. In futuro, questo monumento rappresenterà non solo la nuova Città delle Arti di Roma, ma anche il quartiere di Testaccio. Queste affermazioni sono state rilasciate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’inaugurazione della nuova facciata d’ingresso all’ex Mattatoio. Interventi Straordinari per la Città delle Arti. “La nuova facciata dell’ex Mattatoio a Testaccio – ha dichiarato Gualtieri – è un tassello di un ampio programma di interventi straordinari che complessivamente ammontano a circa 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, simbolo ex Mattatoio sara’ identitario di Citta’ Arti e Testaccio in Europa Articoli correlati Roma: inaugurato il padiglione 15B dell’ex Mattatoio di Testaccio, un nuovo spazio universitarioInaugurato il Padiglione 15B dell'ex Mattatoio di Testaccio, un passo importante per l'Università Roma Tre e la città di Roma. Ex Mattatoio di Testaccio, inaugurato il Padiglione 15B: nuovi spazi per Architettura Roma TreL’ex Mattatoio di Testaccio compie un nuovo passo nel suo percorso di rigenerazione urbana e culturale.