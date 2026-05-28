Un giorno diverso in scena a Galleria Toledo per Cantiere Under 35
A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, Cantiere Under 35, a cura di Giulia Renzi, dedicato ai nuovi talenti del teatro, chiude (per ora) con la produzione indipendente Un giorno diverso, in scena venerdì 29 alle 19, sabato 30 alle 20.30 e domenica alle 18. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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NAPOLI - Fino al 31 maggio a Galleria Toledo c'è il Cantiere Under 35 , progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatro, a cura del Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, rassegna di quattro spettacoli, incontri e call aperte dedicata ai nuovi talenti facebook