Maupin in scena a Galleria Toledo per Cantiere Under 35

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Galleria Toledo è in corso fino al 31 maggio l’edizione del “Cantiere Under 35”, un progetto promosso dal Teatro Stabile d’Innovazione che coinvolge giovani talenti del teatro. La rassegna comprende quattro spettacoli, incontri e call aperte, con la direzione artistica di Giulia. Tra gli spettacoli in programma, è previsto anche “Maupin”, uno degli appuntamenti che animano questa iniziativa dedicata alla scena emergente.

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Fino al 31 maggio, a Galleria Toledo prosegue l'appuntamento con il “Cantiere Under 35”, progetto integrato dedicato ai nuovi talenti del teatro, a cura del Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, concepito come una rassegna di quattro spettacoli, incontri e call aperte, a cura di Giulia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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