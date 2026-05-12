Maupin in scena a Galleria Toledo per Cantiere Under 35

A Galleria Toledo è in corso fino al 31 maggio l’edizione del “Cantiere Under 35”, un progetto promosso dal Teatro Stabile d’Innovazione che coinvolge giovani talenti del teatro. La rassegna comprende quattro spettacoli, incontri e call aperte, con la direzione artistica di Giulia. Tra gli spettacoli in programma, è previsto anche “Maupin”, uno degli appuntamenti che animano questa iniziativa dedicata alla scena emergente.

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