I topi Non li possiamo nemmeno vedere in scena a Galleria Toledo per Cantiere Under 35

A Galleria Toledo prosegue fino al 31 maggio la rassegna “Cantiere Under 35”, un evento dedicato ai giovani talenti del teatro promosso dal Teatro Stabile d’Innovazione. La programmazione comprende quattro spettacoli, incontri e call aperte, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e sperimentazione per le nuove generazioni di attori e registi. Tra le produzioni in scena, c’è anche “I topi. Non li possiamo nemmeno vedere”, uno degli spettacoli inseriti nel progetto.

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