Un defibrillatore anche sulla macchina da rally | l' iniziativa della Squadra Corse Città di Pisa

Recentemente è stato consegnato un defibrillatore di ultima generazione alla Squadra Corse Città di Pisa asd. Il dispositivo è stato donato dal socio fondatore dell’associazione, Giovanni Guerzoni. La consegna si è svolta nei giorni scorsi e rappresenta un’opportunità in più per la sicurezza durante le attività della squadra, anche in occasione delle gare di rally.

E' stato consegnato nei giorni scorsi un defibrillatore di ultima generazione, donato dal socio fondatore Giovanni Guerzoni, alla Squadra Corse Città di Pisa asd. Il prezioso strumento sarà messo a disposizione nella sede sociale della scuderia pisana, oltre che essere installato nella macchina.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Rally: successo di adesioni per il 27° corso co-piloti della Squadra Corse Città di PisaPisa, 9 aprile 2026 – Con l’ultima lezione tenuta nella favolosa cornice della Tenuta del Ciocco, che tra l’altro ha ospitato recentemente la gara... Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally EcoPisa, 21 aprile 2026 – Trasferte importanti per i co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa, Jonny Duccini e Lorenzo Fratta al Rally dell’Elba,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Donazione dell’U.C.I.D. di un Defibrillatore alla città di Ascoli; Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorso; Ascoli Piceno, nuovo defibrillatore in Piazza Matteotti: l’Ucid dona una postazione salva-vita. Traguardi e futuro: la Squadra Corse Città di Pisa celebra successi e 30 anni di attivitàPisa, 16 gennaio 2026 – La Squadra Corse Città di Pisa ha celebrato i risultati della stagione sportiva 2025 con una partecipata premiazione svoltasi presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di ... lanazione.it Città cardioprotetta: nuovo defibrillatoreLa città si conferma una delle realtà più attrezzate sul fronte della cardioprotezione. Con oltre 1.400 defibrillatori presenti sul territorio provinciale – di cui circa 1.300 censiti e registrati – ... lanazione.it >>> Squadra Corse Città di Pisa: un weekend tra Mondiale, IRC e Solidarietà! - facebook.com facebook