Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally Eco

I co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa hanno partecipato a due eventi di rilievo nel calendario rally, il Rally dell’Elba e il Mahle Rally Eco. Entrambe le gare si sono svolte nelle ultime settimane e hanno coinvolto numerosi equipaggi, con diverse classifiche e risultati ufficiali. Gli appuntamenti hanno rappresentato un momento di confronto e crescita per i partecipanti, che si sono confrontati con percorsi e condizioni diverse.

Pisa, 21 aprile 2026 – Trasferte importanti per i co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa, Jonny Duccini e Lorenzo Fratta al Rally dell’Elba, primo appuntamento dell’IRC (International Rally Cup) e con Vittorio Fabbruzzo al Mahle Rally Eco (primo appuntamento del Campionato Mondiale Eco Rally) in Croazia. Positivo il risultato del co-pilota Jonny Duccini che a fianco del pilota elbano Gianfranco Pierulivo su Renault 5 Gt Turbo ha concluso una gara molto selettiva ed impegnativa come il Rally dell’Elba, uno dei rally più affascinanti del panorama rallystico italiano. Una seconda piazza assoluta di grande pregio, ma soprattutto una grande soddisfazione ed un bagaglio di esperienza che il giovane co-pilota del sodalizio pisano potrà capitalizzare fin dalle prossime gare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally Eco Notizie correlate Leggi anche: Guerrini e Prusak al Portugal Eco Rally Rally: successo di adesioni per il 27° corso co-piloti della Squadra Corse Città di PisaPisa, 9 aprile 2026 – Con l’ultima lezione tenuta nella favolosa cornice della Tenuta del Ciocco, che tra l’altro ha ospitato recentemente la gara... Approfondimenti e contenuti Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally EcoPisa, 21 aprile 2026 – Trasferte importanti per i co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa, Jonny Duccini e Lorenzo Fratta al Rally dell’Elba, primo appuntamento dell’IRC (International Rally Cup) ... lanazione.it Premiati i piloti 2024 della Squadra Corse Città di PisaPisa, 10 febbraio 2025 - La Squadra Corse Città di Pisa ASD ha celebrato i risultati della stagione sportiva 2024 con una grande cerimonia di premiazione, svoltasi presso il Ristorante Il Peschereccio ... lanazione.it