Un edificio di tre piani in via d' Annunzio per l' Azienda Speciale di Montesilvano | firmato l' accordo da oltre 1,3 milioni

Notizia in breve

Un edificio di tre piani in via d’Annunzio, all’angolo con via Vestina, sarà destinato all’Azienda speciale di Montesilvano. È stato firmato un accordo per un investimento superiore a 1,3 milioni di euro. La cifra coprirà i lavori di ristrutturazione e adattamento dell’immobile, che ospiterà le attività dell’ente. L’intesa è stata siglata tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui tempi di consegna o modalità di utilizzo.