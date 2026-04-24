L' azienda speciale di Montesilvano modello di inclusione con 76 tirocini attivati solo nel 2025

Nel 2025 l'azienda speciale di Montesilvano ha avviato 76 tirocini di inclusione attiva, portando il totale dal maggio 2021 a un numero significativo di percorsi avviati. La struttura è convenzionata con 63 aziende locali e ha inserito nella lista dei beneficiari 193 persone interessate a partecipare ai tirocini. Questi numeri riflettono l’impegno dell’ente nel promuovere azioni di inserimento lavorativo nel territorio.

Nel 2025 l'azienda speciale di Montesilvano ha attivato 76 tirocini di inclusione attiva, per un servizio partito nel maggio 2021, convenzionata con 63 aziende del territorio e 193 aspiranti tirocinanti inseriti nella long list dei beneficiari.Una rete che non si è limitata ad “accogliere” ma ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Lavoro e inclusione, a Palermo entrano nel vivo i tirocini per persone con disabilitàEntra nella fase operativa il progetto “Tutti Inclusi”, promosso e finanziato dall’Assessorato alle Attività Sociali del Comune di Palermo e... L'azienda speciale del Comune di Montesilvano attiva ?Spazio Famiglia, il servizio gratuito di mediazione familiareLa mediazione familiare è un intervento professionale gestito da un mediatore imparziale volto alla risoluzione dei conflitti nelle coppie e nelle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due momenti formativi per il personale degli asili nido comunali di Montesilvano con docenti della Sapienza di Roma; Asili nido: Montesilvano punta all’alta formazione; nidicomunali; T.In.A., Montesilvano modello di inclusione con 76 tirocini attivati solo nel 2025. Due momenti formativi per il personale degli asili nido comunali di Montesilvano con docenti della Sapienza di RomaL’azienda speciale ha siglato un contratto di formazione in conto terzi con il dipartimento di psicologia dell’università degli Studi di Roma La Sapienza ... ilpescara.it Inclusione scolastica Montesilvano, assunti 30 nuovi assistentiSono già al lavoro i nuovi 30 dipendenti Asacom dell'Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano, assunti a seguito di avviso pubblico: Asacom è l'acronimo di assistenti ... ansa.it T.In.A., Montesilvano modello di inclusione con 76 tirocini attivati solo nel 2025 https://abruzzosera.it/attualita/t-in-a-montesilvano-modello-di-inclusione-con-76-tirocini-attivati-solo-nel-2025/ facebook