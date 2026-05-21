Comune di Montesilvano nominato il nuovo Cda dell' Azienda Speciale

Il sindaco di Montesilvano ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale dedicata ai servizi sociali del Comune. La scelta riguarda alcuni membri che si occuperanno di gestire e coordinare le attività legate ai servizi per la comunità. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un avviso ufficiale, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di selezione. La nomina entra in vigore immediatamente e avrà durata fino a un nuovo provvedimento.

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