Gualdo Tadino il Polo Nanomat rafforza l’ecosistema dell’innovazione | continuità e fiducia nel progetto Vitality

A Gualdo Tadino, il Polo Nanomat ha annunciato il rafforzamento del progetto Vitality, puntando sulla continuità e sulla fiducia nel suo sviluppo. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative dedicate all’innovazione in Umbria, che vede un impegno costante nel consolidare l’ecosistema locale. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti, ma l’attenzione rimane rivolta a rafforzare le infrastrutture e le collaborazioni nel settore.

Si consolida nel segno della continuità e della visione strategica il percorso dell’innovazione in Umbria. È stato inaugurato ieri a Gualdo Tadino il Polo Nanomat, nuovo hub dedicato alla ricerca sui materiali avanzati, nato nell’ambito dello Spoke 9 del progetto PNRR “Vitality – Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità”. Un’infrastruttura che non rappresenta soltanto un investimento tecnologico, ma un tassello concreto di una rete più ampia che mette in dialogo università, istituzioni e sistema produttivo. Il progetto, coordinato dall’Università degli Studi di Perugia, coinvolge anche gli Atenei dell’Aquila e di Camerino, insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’obiettivo di rafforzare il trasferimento tecnologico e la competitività dei territori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gualdo Tadino, il Polo Nanomat rafforza l’ecosistema dell’innovazione: continuità e fiducia nel progetto Vitality Leggi anche: Terni, in arrivo il polo di ricerca Biomat: l’annuncio durante l’inaugurazione di Nanomat a Gualto Tadino Il “Punto Utente Evoluto“ attivato a Gualdo TadinoGUALDO TADINO – Il nuovissimo servizio digitale "Punto Utente Evoluto" (Pue), realizzato con l’Inps, verrà attivato nel municipio gualdese;... Temi più discussi: Polo Nanomat, a Gualdo Tadino nasce il nuovo hub per la ricerca sui materiali avanzati; I materiali avanzati nascono a Gualdo Tadino: è partito il polo di ricerca Nanomat -; Il 7 aprile si inaugura il nuovo Polo Nanomat a Gualdo Tadino; Il 7 aprile si inaugura il nuovo Polo Nanomat a Gualdo Tadino. Materiali innovativi e sviluppo territoriale: nasce il Polo Nanomat nell’Appennino umbroPerugia, 8 aprile 2026 - Si è svolta ieri a Gualdo Tadino l’inaugurazione del Polo Nanomat, il nuovo hub per la ricerca sui materiali avanzati nato nell’ambito dello Spoke 9 del progetto PNRR Vitalit ... insalutenews.it Polo Nanomat, a Gualdo Tadino il nuovo hub per i materiali avanzatiCon il Polo Nanomat compiamo un ulteriore passo nella costruzione di un'Umbria capace di competere sui fronti più avanzati dell'innovazione. (ANSA) ... ansa.it Polo Nanomat, a Gualdo Tadino nasce il nuovo hub per la ricerca sui materiali avanzati Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Umbria, Gualdo Tadino, Rocca Flea. x.com