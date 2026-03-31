Innovazione GoBeyond si espande in Turchia per sostenere l’ecosistema delle startup

GoBeyond ha annunciato l’espansione in Turchia, dove ha avviato un programma di supporto alle startup. Holtzi, startup vincitrice della prima edizione del Call for Startup locale, ha ricevuto un finanziamento di 10.000 euro. La società intende rafforzare l’ecosistema innovativo nella regione, coinvolgendo nuove imprese e offrendo risorse per lo sviluppo di progetti tecnologici.

Holtzi è la startup che ha vinto la prima edizione di GoBeyond Call for Startup in Turchia, ottenendo un grant da 10.000 euro equity-free. L’iniziativa segna una nuova tappa nell’espansione internazionale di GoBeyond, la piattaforma di open innovation lanciata da Sisal che oggi è parte di Flutter Southern Europe & Africa. La missione di Holtzi è abbattere le barriere comunicative per le persone con problemi di sordità e difficoltà uditive. La startup, fondata da Fazil Altinel, offre una piattaforma di traduzione e avatar in lingua dei segni basata su intelligenza artificiale, capace di convertire linguaggio parlato e scritto in lingua dei segni attraverso avatar 3D e modelli linguistici personalizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Innovazione, GoBeyond si espande in Turchia per sostenere l’ecosistema delle startup Articoli correlati Merit Beauty espande i confini: arriva per la prima volta in Italia (e si espande in Spagna)Circola già con entusiasmo la notizia che Merit Beauty, il brand make-up e skincare venduto esclusivamente online, arriverà in Italia. Innovazione al centro. Un distretto per le startupCon il suo Innovation District, Key diventa l’epicentro dell’innovazione sostenibile. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Sisal, GoBeyond si espande in Turchia per favorire l’innovazione e l’ecosistema startup locale; Flutter SEA, GoBeyond debutta in Turchia: Holtzi conquista la prima call. Sisal: GoBeyond si espande in Turchia per favorire l’innovazione e l’ecosistema startup localeHoltzi è la startup vincitrice della prima GoBeyond Call for Startup in Turchia, ottenendo un grant da €10.000 equity-free. agimeg.it