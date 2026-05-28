Un circuito ciclistico nell’area dell’ex golf club

Un circuito ciclistico sarà realizzato nell’area dell’ex golf club, protetto e naturale, grazie alla realizzazione da parte della Special Bike Team Iema, che ha vinto il bando comunale. La pista si estenderà per circa cento metri e sarà destinata al ciclismo amatoriale e ricreativo. La struttura sarà accessibile a tutti e si inserisce nel progetto di riqualificazione dell’area. I lavori sono in fase di avvio e si concluderanno nei prossimi mesi.

Cento avrà il circuito protetto e naturale per il ciclismo che sarà realizzato nell’area dell’ex golf grazie alla Special Bike Team Iema, che ha risposto e si è aggiudicata il bando comunale. "Sono contentissimo che ora si possa realizzare quest’opera tanto attesa – dice l’assessore allo sport ed ex ciclista Vito Salatiello – credo sia un esempio di riuso virtuoso dei beni comuni, in quanto si va a dare vita a due terreni inutilizzati. Uno è il campo da golf, che due anni fa ha cessato la propria attività di campo da gioco ed è stato rimesso a disposizione. L’altro è l’ex pista di radiomodellismo, che era diventato luogo per l’attività di centro di tiro con l’arco fino al termine del 2025 quando la società uscente ha deciso di proseguire solo con l’attività al coperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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