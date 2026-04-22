Il Golf club Cerreto di Miglianico protagonista dell’Alps Tour 2026 circuito professionistico europeo dedicato ai migliori talenti emergent
Il Golf Club Il Cerreto di Miglianico ospiterà dal 30 aprile al 2 maggio 2026 il Miglianico Alps Open, tappa del circuito professionistico europeo Alps Tour. L’evento rappresenta una delle gare più rilevanti del calendario golfistico internazionale e vedrà la partecipazione di giovani talenti emergenti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolgerà sui campi del club, che si prepara ad accogliere numerosi atleti e appassionati.
Il Golf Club Il Cerreto di Miglianico si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario golfistico internazionale: il Miglianico Alps Open, in programma dal 30 aprile al 2 maggio 2026, tappa ufficiale dell’Alps Tour, circuito professionistico europeo dedicato ai migliori.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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