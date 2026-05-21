Genesis dopo circuito nei golf club brand accelera su mercato Italia

Dopo tappe a Padova e Roma, Genesis ha proseguito il suo tour nei golf club italiani con l’evento al Golf Club Carimate. La presenza del brand in questi circoli rappresenta una fase di espansione nel mercato locale, con iniziative che coinvolgono clienti e concessionari. L'obiettivo è rafforzare la presenza del marchio nel settore del lusso e del lifestyle, puntando su eventi dedicati e su un’offerta mirata di prodotti. La strategia si concentra sull’integrazione tra il mondo del golf e il segmento premium dell’automotive.

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