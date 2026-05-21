Genesis dopo circuito nei golf club brand accelera su mercato Italia
Dopo tappe a Padova e Roma, Genesis ha proseguito il suo tour nei golf club italiani con l’evento al Golf Club Carimate. La presenza del brand in questi circoli rappresenta una fase di espansione nel mercato locale, con iniziative che coinvolgono clienti e concessionari. L'obiettivo è rafforzare la presenza del marchio nel settore del lusso e del lifestyle, puntando su eventi dedicati e su un’offerta mirata di prodotti. La strategia si concentra sull’integrazione tra il mondo del golf e il segmento premium dell’automotive.
(Adnkronos) – Con la tappa al Golf Club Carimate, dopo gli appuntamenti di Padova e Roma, si è concluso il Genesis European Golf Cup, una iniziativa nel circuito amatoriale europeo che ha voluto – soprattutto nel nostro paese – avvicinare il brand premium del gruppo Hyundai a un target di clientela in linea con i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. Apple non produrrà auto elettriche. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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