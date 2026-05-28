Un cinema estivo itinerante tra quartieri e frazioni c' è l' ok in Consiglio

Il Consiglio ha approvato il progetto di un cinema estivo itinerante che si svolgerà tra quartieri e frazioni del Comune, con l’obiettivo di realizzarlo entro l’estate 2026. Le proiezioni si terranno in spazi pubblici come piazzette, parchi e campi sportivi, scelti in collaborazione con le comunità locali.

Progettare e realizzare entro l’estate 2026 un cinema estivo itinerante tra quartieri e frazioni del Comune di Modena, con proiezioni ospitate in piazzette, parchi, campi sportivi e altri spazi pubblici individuati insieme ai territori.È la richiesta principale che il Consiglio comunale di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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