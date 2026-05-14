La Banda va in città musica itinerante nei quartieri di Roma

Una serie di concerti itineranti sta portando la musica nei quartieri di una grande città italiana. L'iniziativa coinvolge diverse aree pubbliche, tra piazze e spazi aperti, dove musicisti si esibiscono davanti a un pubblico. L’obiettivo è rendere più vivo il panorama urbano, offrendo momenti di ascolto e confronto tra cittadini. L’evento si svolge in vari quartieri, coinvolgendo diversi gruppi musicali e gruppi di persone.

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