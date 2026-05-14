La Banda va in città musica itinerante nei quartieri di Roma
Una serie di concerti itineranti sta portando la musica nei quartieri di una grande città italiana. L'iniziativa coinvolge diverse aree pubbliche, tra piazze e spazi aperti, dove musicisti si esibiscono davanti a un pubblico. L’obiettivo è rendere più vivo il panorama urbano, offrendo momenti di ascolto e confronto tra cittadini. L’evento si svolge in vari quartieri, coinvolgendo diversi gruppi musicali e gruppi di persone.
Con “La Banda va in città” la musica torna a vivere nei luoghi della quotidianità urbana, trasformando piazze e spazi pubblici in occasioni di incontro, ascolto e partecipazione.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la musica ai cittadini e valorizzare uno dei complessi musicali.🔗 Leggi su Romatoday.it
The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Forte (M5S) rilancia la cultura diffusa a Salerno: “Teatro Ghirelli aperto e cineforum itinerante nei quartieri”Tempo di lettura: 2 minutiUn teatro pubblico restituito alla città e una rete diffusa di cinema nei quartieri: due proposte per rimettere la cultura...
Tremila volontari all’opera. Grandi pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri. Un modo per conoscere la cittàC’è un filo bianco - quello delle magliette indossate dai volontari - che ieri mattina ha attraversato Monza da nord a sud, da est a ovest.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | La Banda va in città, concerti gratuiti nei municipi; A Boccea la Banda va in città; Roma si accende di note: torna La Banda va in città con una serie di grandi concerti gratuiti nelle piazze; Macché violini e dintorni: è il rockabbestia a fare di Cremona la città della musica.
Dalla piccola città di Cave agli Stati Uniti: il grande giorno è arrivato! ?Complimenti agli amici della Banda Musicale G.Puccini Città di Cave - Roma per l'impegno e la costanza dimostrati in questo ultimo anno scandito da grandi preparativi e innumerevoli - Facebook facebook
La Banda va in città! Dall'8 maggio la Banda della Polizia Locale di Roma incontra la città con una serie di concerti gratuiti nei quartieri con un programma che va dai classici alla pop! Scorpi i primi appuntamenti su #CultureRoma: culture.roma.it/appuntament x.com
La scuola va in città con Atb: piedibus e fuoriscuola, due progetti per educare alla sostenibilitàPresentati all’interno della Settimana della Mobilità due progetti rivolti ai bambini, per educare e sensibilizzare i cittadini di domani Bergamo. Sono stati presentati questa mattina i due progetti ... bergamonews.it
Firenze, presa la banda dello spaccio che operava nelle principali piazze della cittàLa banda si riforniva di cocaina e hashish che provvedeva a spacciare nelle piazze fiorentine, dal centro storico alla periferia. La rete è stata smantellata dalla polizia di Stato e dalla polizia ... corrierefiorentino.corriere.it