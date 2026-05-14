La Banda va in città musica itinerante nei quartieri di Roma

Da romatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di concerti itineranti sta portando la musica nei quartieri di una grande città italiana. L'iniziativa coinvolge diverse aree pubbliche, tra piazze e spazi aperti, dove musicisti si esibiscono davanti a un pubblico. L’obiettivo è rendere più vivo il panorama urbano, offrendo momenti di ascolto e confronto tra cittadini. L’evento si svolge in vari quartieri, coinvolgendo diversi gruppi musicali e gruppi di persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con “La Banda va in città” la musica torna a vivere nei luoghi della quotidianità urbana, trasformando piazze e spazi pubblici in occasioni di incontro, ascolto e partecipazione.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la musica ai cittadini e valorizzare uno dei complessi musicali.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Forte (M5S) rilancia la cultura diffusa a Salerno: “Teatro Ghirelli aperto e cineforum itinerante nei quartieri”Tempo di lettura: 2 minutiUn teatro pubblico restituito alla città e una rete diffusa di cinema nei quartieri: due proposte per rimettere la cultura...

Tremila volontari all’opera. Grandi pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri. Un modo per conoscere la cittàC’è un filo bianco - quello delle magliette indossate dai volontari - che ieri mattina ha attraversato Monza da nord a sud, da est a ovest.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | La Banda va in città, concerti gratuiti nei municipi; A Boccea la Banda va in città; Roma si accende di note: torna La Banda va in città con una serie di grandi concerti gratuiti nelle piazze; Macché violini e dintorni: è il rockabbestia a fare di Cremona la città della musica.

La scuola va in città con Atb: piedibus e fuoriscuola, due progetti per educare alla sostenibilitàPresentati all’interno della Settimana della Mobilità due progetti rivolti ai bambini, per educare e sensibilizzare i cittadini di domani Bergamo. Sono stati presentati questa mattina i due progetti ... bergamonews.it

Firenze, presa la banda dello spaccio che operava nelle principali piazze della cittàLa banda si riforniva di cocaina e hashish che provvedeva a spacciare nelle piazze fiorentine, dal centro storico alla periferia. La rete è stata smantellata dalla polizia di Stato e dalla polizia ... corrierefiorentino.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web