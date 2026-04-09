L’Archivio Storico di San Concordio ha deciso di lasciare il Forum delle frazioni e dei quartieri del Comune di Lucca, di cui era stato ammesso una settimana fa. La decisione arriva come reazione alla realizzazione di una nuova rotatoria. La protesta si esprime attraverso questa uscita dal forum, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle motivazioni aggiuntive.

Ed è proprio in segno di protesta contro la nuova rotatoria, che l’Archivio Storico di San Concordio esce dal Forum delle frazioni e dei quartieri del Comune di Lucca dove era stato ammesso una settimana fa. A renderlo noto è la responsabile Clara Mei, per la quale la realizzazione di un’opera che "agevola il traffico pesante" nel cuore del quartiere, va in netto contrasto con uno degli obiettivi dell’organismo nato per valorizzare la storia e la cultura della periferia. "La rotatoria sorgerà sopra lo slargo del canale Formica che immetteva agli scali del Porto – spiega – Questo nonostante l’antica opera sia stata inserita nell’elenco ristrettissimo (di appena 15 luoghi) dei ‘Documenti della cultura, assetti di valore identitario, elementi e strutture connotativi della città storica, luoghi di identificazione collettiva’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Archivio Storico per protesta esce dal Forum delle frazioni e dei quartieri

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