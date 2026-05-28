Renato Zaccarelli, ex calciatore di Ancona e Torino, ha commentato il calcio attuale, definendolo diverso da quello del passato. Ha ricordato con nostalgia le emozioni vissute nel corso di 50 anni di carriera, sottolineando come il calcio di oggi non abbia più lo stesso senso di allora. La sua esperienza si collega alla vittoria del Torino nel 1976, che rappresentò un momento storico per il club e i suoi tifosi.

Dici Renato Zaccarelli e pensi subito al Torino, ai colori granata, al Mito di quell’impresa del 1976 quando il club tornò a vincere lo scudetto 27 anni dopo gli Eroi caduti nel ‘49 a Superga. In questi giorni ricorrono i 50 anni da quell’epopea, l’ultima: il Toro da allora ha vinto solo la Coppa Italia del 1993. A mezzo secolo di distanza, nessuno ha dimenticato quella squadra: in questi giorni la serie Sky "Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama" è un successo clamoroso mentre il libro "120 motivi (e anni) per tifare Toro" dello storico Marco Severini ha raccolto un gran pubblico al Salone del Libro nel capoluogo piemontese. Centrocampista di classe e sostanza, Renato Zaccarelli, originario di Ancona, è una delle icone granata di tutti i tempi e un fulcro di quella squadra scudettata (28 presenze 4 gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un anconetano granata. Zaccarelli a tutto campo: "Calcio che non esiste più. Emozioni lunghe 50 anni»

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