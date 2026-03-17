Recoba compie 50 anni gli auguri di Moratti | Il Chino è tutto ciò che amo nel calcio

Alvaro Recoba compie 50 anni e riceve gli auguri di Massimo Moratti, che ricorda i primi passi del giocatore con l’Inter. Moratti descrive il “Chino” come un elemento fondamentale nel calcio, esprimendo affetto e stima nel giorno speciale. La celebrazione del suo compleanno richiama i momenti chiave della carriera del calciatore, evidenziando il suo ruolo nella storia nerazzurra.

Massimo Moratti rende omaggio ad Alvaro Recoba nel giorno del suo 50° compleanno, ripercorrendo i primi passi del “Chino” in nerazzurro con parole cariche di affetto. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente racconta un aneddoto legato al suo arrivo: “ Quando lo presi i suoi agenti mi dissero: ‘Alla sua prima partita, il Chino farà cadere lo stadio’. E lo stadio lo fece cadere veramente.”. Un impatto che sintetizza perfettamente ciò che Recoba ha rappresentato per l’Inter e per i suoi tifosi. “In campo ha rappresentato tutto ciò che amo del calcio ”, spiega Moratti. “Magari un po’ pigro, ma talentuoso, sorprendente, geniale, divertente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Un mancino che regalava emozioni Compie 50 anni Recoba Buon compleanno, Chino x.com

Ci sono giocatori che segnano gol. E poi ci sono quelli che disegnano magia sul campo. Il sinistro di Alvaro Recoba non era solo un piede: era poesia, fantasia, emozione pura. Punizioni impossibili, traiettorie che sfidavano la logica e momenti che hanno fatto - facebook.com facebook