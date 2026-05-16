Da Claudio Sala a Pulici e Zaccarelli | il Toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del ' 76

Il Torino celebra il cinquantesimo anniversario dello scudetto vinto nel 1976, il primo titolo nazionale dopo la tragedia di Superga. Per ricordare quell’evento, all’Olimpico Grande Torino si è svolta una partitella tra ex giocatori della squadra. Tra i presenti ci sono stati ex calciatori come Claudio Sala, Pulici e Zaccarelli, che hanno partecipato alle celebrazioni. La giornata ha visto anche incontri e testimonianze legate a quella stagione storica per il club.

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Un pomeriggio per ritrovarsi o magari per conoscersi, per darsi del "noi". Così dice chi ha giocato in granata, "noi del Toro". Sono passati cinquant’anni esatti dal 16 maggio 1976, il giorno in cui il Torino ha conquistato il primo scudetto dopo la tragedia di Superga, e i campioni di allora, da Claudio Sala e Luciano Castellini, da Renato Zaccarelli a Paolo Pulici, sono stati accolti e celebrati con un affetto enorme. Il lungo pomeriggio all’Olimpico Grande Torino, però, si è risolto in un abbraccio collettivo a tutti i protagonisti della storia granata, a chi ha giocato sessant’anni fa ai calciatori degli anni Duemila. La festa inizia alle 14 con un momento significativo, la partita tra i ragazzi della squadra "100% Ugi Torino", composta da pazienti oncologici dell’Ospedale infantile Regina Margherita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Claudio Sala a Pulici e Zaccarelli: il Toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del '76 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La fiaba granata, 50 anni dello SCUDETTO DEL TORO: Io e PECCI, il re delle zingarate Sullo stesso argomento 50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelliIl vento scende placido dalla collina di Superga e accarezza i grandi viali alberati di Torino, lasciando nell'aria un chiarore dolce, quasi... Grande Torino, Claudio Sala: "Ecco perché dopo lo scudetto del '76 andammo a Superga"A margine della commemorazione del Grande Torino, a 77 anni dalla tragedia di Superga, Claudio Sala, capitano del Torino tricolore 1976, racconta il... Castellini Santin Salvadori Patrizio Sala Mozzini Caporale Claudio Sala Pecci Graziani Zaccarelli Pulici, Allenatore Gigi Radice. Pezzo sul Sole 24 sui cinquant'anni dall'ultimo scudetto del Toro @FPanunzi @OGiannino x.com Da Claudio Sala a Pulici e Zaccarelli: il Toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del '76Fu il primo tricolore dopo la tragedia di Superga. All'Olimpico Grande Torino partitella tra ex, abbracci e iniziative benefiche ... msn.com r/SquaredCircle on Reddit: Il thread di discussione di Wreddit sul wrestling professionistico! Commenta qui per raccomandazioni, domande veloci e conversazioni generali! (Spoiler per tutti gli spettacoli) - Edizione del 08 maggio 2026 reddit Claudio Sala a TN sul Grande Torino: Una squadra che ha dato tanto all'ItaliaIn esclusiva su Toro News, il Poeta del Gol celebra il Grande Torino e riporta alla mente la squadra che ha vinto lo scudetto nel 1976, nell'anno del cinquantenario ... toronews.net