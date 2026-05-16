Da Claudio Sala a Pulici e Zaccarelli | il Toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del ' 76

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino celebra il cinquantesimo anniversario dello scudetto vinto nel 1976, il primo titolo nazionale dopo la tragedia di Superga. Per ricordare quell’evento, all’Olimpico Grande Torino si è svolta una partitella tra ex giocatori della squadra. Tra i presenti ci sono stati ex calciatori come Claudio Sala, Pulici e Zaccarelli, che hanno partecipato alle celebrazioni. La giornata ha visto anche incontri e testimonianze legate a quella stagione storica per il club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pomeriggio per ritrovarsi o magari per conoscersi, per darsi del "noi". Così dice chi ha giocato in granata, "noi del Toro". Sono passati cinquant’anni esatti dal 16 maggio 1976, il giorno in cui il Torino ha conquistato il primo scudetto dopo la tragedia di Superga, e i campioni di allora, da Claudio Sala e Luciano Castellini, da Renato Zaccarelli a Paolo Pulici, sono stati accolti e celebrati con un affetto enorme. Il lungo pomeriggio all’Olimpico Grande Torino, però, si è risolto in un abbraccio collettivo a tutti i protagonisti della storia granata, a chi ha giocato sessant’anni fa ai calciatori degli anni Duemila.  La festa inizia alle 14 con un momento significativo, la partita tra i ragazzi della squadra "100% Ugi Torino", composta da pazienti oncologici dell’Ospedale infantile Regina Margherita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da claudio sala a pulici e zaccarelli il toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del 76
© Gazzetta.it - Da Claudio Sala a Pulici e Zaccarelli: il Toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del '76
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La fiaba granata, 50 anni dello SCUDETTO DEL TORO: Io e PECCI, il re delle zingarate

Video La fiaba granata, 50 anni dello SCUDETTO DEL TORO: Io e PECCI, il re delle zingarate

Sullo stesso argomento

50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelliIl vento scende placido dalla collina di Superga e accarezza i grandi viali alberati di Torino, lasciando nell'aria un chiarore dolce, quasi...

Grande Torino, Claudio Sala: "Ecco perché dopo lo scudetto del '76 andammo a Superga"A margine della commemorazione del Grande Torino, a 77 anni dalla tragedia di Superga, Claudio Sala, capitano del Torino tricolore 1976, racconta il...

claudio sala da claudio sala aDa Claudio Sala a Pulici e Zaccarelli: il Toro festeggia i 50 anni dallo scudetto del '76Fu il primo tricolore dopo la tragedia di Superga. All'Olimpico Grande Torino partitella tra ex, abbracci e iniziative benefiche ... msn.com

claudio sala da claudio sala aClaudio Sala a TN sul Grande Torino: Una squadra che ha dato tanto all'ItaliaIn esclusiva su Toro News, il Poeta del Gol celebra il Grande Torino e riporta alla mente la squadra che ha vinto lo scudetto nel 1976, nell'anno del cinquantenario ... toronews.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web