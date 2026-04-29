Buoni libro 2025 2026 dalla Regione oltre 22 milioni per studenti e famiglie

La Regione Siciliana ha stanziato oltre 22 milioni di euro per il programma dei buoni libro 20252026, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le risorse saranno distribuite ai Comuni dell’isola per coprire i costi dei libri di testo, offrendo servizi gratuiti o semigratuiti alle famiglie. La misura mira a sostenere il diritto allo studio e a facilitare l’accesso all’istruzione.

La Regione Siciliana aumenta le risorse a sostegno del diritto allo studio e destina oltre 22 milioni di euro ai Comuni dell’Isola per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 20252026.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Dalla Regione oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22... La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Contributo libri di testo anno scolastico 2025-2026, Comune di Potenza: approvazione esiti e modalità di integrazione docuementazione entro il 28 aprile 2026; Le abitudini di lettura in Italia: quando, come e cosa leggono gli italiani; Salone Libro, dalla Regione Piemonte 3.000 voucher da 10 euro per gli studenti; Giornata Mondiale del Libro 2026: eventi e tradizioni del 23 aprile. Palermo. Buoni libro 2025/2026: oltre 22 milioni per sostenere le famiglie sicilianeLa Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di euro, tra risorse ... libertasicilia.it La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026«Rispetto allo scorso anno – afferma l’assessore Mimmo Turano – ampliamo la platea dei beneficiari del contributo per i libri scolastici, dando così un aiuto concreto alla famiglie siciliane con reddi ... gazzettadelsud.it Istruzione: la Regione stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026 La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di euro, tra risorse statali e fo - facebook.com facebook