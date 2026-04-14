Buoni educativi per gli asili nido pugliesi la Regione Puglia sblocca stanziamento da 6 milioni

La Regione Puglia ha approvato uno stanziamento di circa 6,1 milioni di euro destinato ai buoni educativi per i nidi d'infanzia. La misura copre integralmente le richieste per l'anno educativo 20252026, riguardanti bambini da zero a tre anni. La delibera di Giunta rende disponibili i fondi necessari per sostenere le famiglie che usufruiscono di questi servizi.

La Regione Puglia, con una delibera di Giunta, ha stanziato circa 6,1 milioni di euro per coprire completamente la richiesta dei buoni educativi per minori da zero a tre anni, riguardanti l'anno educativo 20252026. La somma consentirà di finanziare tutti i posti in attesa di copertura, fornendo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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