un agguato alla ex cerca di strangolarla

Un uomo ha atteso la donna nascosto tra le auto in sosta ieri mattina, quindi l’ha aggredita appena è passata. La ha presa per il collo e ha tentato di strangolarla. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver fermato il sospettato. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

L’ha aspettata ieri mattina nascosto in mezzo alle auto in sosta, poi quando la donna è passata l’ha aggredita, prendendola per il collo e cercando di strangolarla. La vittima, un trentaseienne di origine peruviana, ha gridato chiamando aiuto, e facendo accorrere diverse persone in suo soccorso, che hanno messo in fuga l’uomo. Un tentato omicidio, secondo le prime ricostruzioni di carabinieri di Turate, avvenuto ieri mattina alle 7.30 in via Grazia Deledda all’angolo con via Varesina. La donna stava camminando verso al fermata del bus di via Varesina, quando alle spalle è spuntato l’uomo, un connazionale con cui in passato aveva avuto una relazione, che era stato lasciato pare a causa di una gelosia non più sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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