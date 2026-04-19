Golf Fitzpatrick cerca di blindare il titolo nel moving day ma Scheffler è in agguato Male Hovland

Nel terzo giorno del torneo RBC Heritage, Matt Fitzpatrick ha completato il giro in 68 colpi, portandosi a un totale di 17 sotto par. Scheffler si trova a breve distanza, pronto a mettere pressione. Hovland ha invece avuto difficoltà e ha concluso con un punteggio inferiore rispetto ai leader. La competizione si mantiene aperta in vista delle ultime fasi.

Continua sull’ottima falsariga del secondo round il torneo di Matt Fitzpatrick, protagonista, nella 3ª giornata dell’RBC Heritage, di un giro in 68 colpi per un totale di -17. Il britannico si trova in prima posizione a ben 3 distanze da Scottie Scheffler (cha ha chiuso in -7 il moving day a -14 sul totale e ha guadagnato diverse posizioni sul field), fermo in 2ª piazza in solitaria. Crollato, invece, il norvegese Viktor Hovland. Lo scandinavo, dopo aver terminato le prime 36 buche al secondo posto subito dietro Fitzpatrick, si è scomposto nella giornata odierna chiudendo con un +2 (73 colpi) e perdendo, così, contatto con il fuggitivo inglese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Fitzpatrick cerca di blindare il titolo nel moving day ma Scheffler è in agguato. Male Hovland Notizie correlate Leggi anche: Golf: Fitzpatrick sale in testa all’RBC Heritage. Hovland insegue Golf, Alex Fitzpatrick vince il primo titolo in carriera all’Indian Open. Bene due italianiPrima vittoria in carriera sul tour maggiore per Alex Fitzpatrick, 27enne professionista dal 2022 che si è imposto nell’Hero Indian Open davanti allo... Panoramica sull’argomento Golf, Fitzpatrick cerca di blindare il titolo nel moving day ma Scheffler è in agguato. Male HovlandContinua sull’ottima falsariga del secondo round il torneo di Matt Fitzpatrick, protagonista, nella 3ª giornata dell’RBC Heritage, di un giro in 68 colpi ... oasport.it Golf: Fitzpatrick sale in testa all’RBC Heritage. Hovland insegueMatt Fitzpatrick è il nuovo leader all'RBC Heritage di Hilton Head. L'inglese prende la testa con lo score di -14 (e -8 di giornata) all'Harbour Town, ... oasport.it