Appostamenti e minacce poi tenta di strangolarla | fermato stalker scatta il braccialetto elettronico

Un uomo è stato arrestato dopo aver seguito e minacciato ripetutamente l’ex fidanzata, a cui aveva lasciato vistose ecchimosi dopo averla afferrata per il collo. La donna ha riferito di aver ricevuto numerosi messaggi con insulti e minacce di morte, oltre a essere pedinata sotto casa e sul luogo di lavoro. Dopo aver tentato di strangolarla, l’uomo è stato fermato e dotato di un braccialetto elettronico.

Afferra la ex fidanzata per il collo fino a lasciarle vistose ecchimosi, la tempesta di messaggi con insulti e minacce di morte, la pedina e si apposta sotto casa e sul luogo di lavoro. È l’incubo vissuto da una giovane della provincia di Bergamo, trasformato giorno dopo giorno in una spirale di paura e violenza dopo la fine della relazione. I comportamenti persecutori dell’ex compagno, sempre più ossessivi, avevano costretto la ragazza a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, facendola precipitare in uno stato d’ansia costante. Dalla violenza psicologica si era passati alle aggressioni fisiche, fino all’episodio più grave, quando il giovane l’avrebbe afferrata al collo lasciando sulla giovane i segni di quella violenza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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