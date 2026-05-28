Umbria schianto sul viadotto | morta una donna

Notizia in breve

Una donna è morta in un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio sul raccordo Terni-Orte, vicino al viadotto di Toano. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo e ha causato l’interruzione temporanea del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.