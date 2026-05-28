Umbria schianto sul viadotto | morta una donna
Una donna è morta in un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio sul raccordo Terni-Orte, vicino al viadotto di Toano. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo e ha causato l’interruzione temporanea del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.
Un grave incidente stradale si è verificato nel corso del pomeriggio di mercoledì 27 maggio, a pochi metri dal viadotto di Toano, lungo il raccordo Terni-Orte. Due i veicoli coinvolti nell’impatto: una Fiat Punto ed un furgoncino Fiorino. Ionela Cernat, la donna di cinquantacinque anni al volante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Terni, schianto sul viadotto Toano: morta la donna di 55 anni
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