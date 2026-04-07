Schianto tra un' auto e un tir in una galleria del tratto dorico dell' A14 morta una donna

Nella galleria Sappanico, tra Ancona Sud e Ancona Nord, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una donna. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 sulla corsia in direzione Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, una Ford Focus avrebbe tamponato un tir, che potrebbe essere rimasto fermo a causa di un problema a una ruota. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Stando a una prima ricostruzione, una Ford Focus avrebbe tamponato un mezzo pesante forse fermo per un problema a una ruota ANCONA - Un incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 3.30 in direzione Bologna sull'A14, nella galleria Sappanico tra Ancona Sud e Ancona Nord: secondo le prime informazioni, la vettura, una Ford Focus, avrebbe tamponato un tir forse fermo per un problema a una ruota. Ad avere la peggio una passeggera dell'auto che viaggiava sui sedili posteriori, apparsa subito in condizioni critiche e in seguito deceduta. Ferite e portate in ospedale dal 118 le altre tre persone che erano a bordo dell'auto: il conducente, la compagna che viaggiava sul sedile a fianco, e un bimbo che era seduto dietro e che ha riportato ferite più lievi rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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