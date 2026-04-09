Schianto lungo l' autostrada A13 morta una donna

Una donna di 52 anni, residente a Martellago e originaria di Milano, è deceduta in un incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 7 aprile lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova. L’incidente si è verificato nel tratto tra Bologna e Padova, coinvolgendo almeno un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la donna non ce l’ha fatta. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica.

Una donna di 52 anni, Ketty Tamara Montagner, originaria di Milano e residente a Martellago, è morta in un incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 7 aprile lungo la A13 Bologna-Padova. Lo schianto si è verificato attorno alle 23 nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Schianto tra un'auto e un tir in una galleria del tratto dorico dell'A14, morta una donnaStando a una prima ricostruzione, una Ford Focus avrebbe tamponato un mezzo pesante forse fermo per un problema a una ruota ANCONA - Un incidente... A13, chiude per una notte un tratto di autostradaAnche questa settimana, per consentire attività di manutenzione o di ispezione, per alcune ore potrebbero essere chiusi alcuni tratti di autostrada. Temi più discussi: Schianto tra tir lungo l'autostrada A14: interviene l’elisoccorso, grave un camionista; Schianto in autostrada nella notte: tre feriti, tra cui una bimba di 3 anni - BresciaToday; Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna; Schianto sulla strada del rientro, muore un 69enne leccese e ferita una donna. Schianto fatale in autostrada: mamma Ketty stava tornando dalle ferieIncidente mortale in A13: muore Ketty Montagner, 52 anni, madre di tre figli. Ferito il compagno, indagini in corso. nordest24.it Nove chilometri di coda dopo lo schianto in autostradaIl sinistro, comunque, ha causato la paralisi del traffico veicolare con ben 9 chilometri di coda che si registrano al momento. Società autostrade invita i veicoli in viaggio verso Roma a uscire a ... casertanews.it Schianto lunedì sera lungo la provinciale 26 nel territorio di San Martino in Strada, con quattro persone coinvolte e traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi - facebook.com facebook Un tragico schianto in moto lungo la Provinciale 203 è costato la vita a un giovane di 29 anni nel pomeriggio di Pasquetta x.com