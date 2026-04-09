Schianto lungo l' autostrada A13 morta una donna

Da veneziatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 52 anni, residente a Martellago e originaria di Milano, è deceduta in un incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 7 aprile lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova. L’incidente si è verificato nel tratto tra Bologna e Padova, coinvolgendo almeno un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la donna non ce l’ha fatta. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica.

Una donna di 52 anni, Ketty Tamara Montagner, originaria di Milano e residente a Martellago, è morta in un incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 7 aprile lungo la A13 Bologna-Padova. Lo schianto si è verificato attorno alle 23 nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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