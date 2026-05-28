umbria danza festival meraviglie a perugia

Durante i dieci giorni dell’Umbria Danza Festival a Perugia sono stati presentati 32 spettacoli, tra cui 16 anteprime e prime nazionali. Sono state coinvolte 20 compagnie, di cui quattro provenienti dall’estero, con un totale di 60 artisti. Sono stati organizzati tre progetti itineranti e tenute 10 masterclass. L’evento ha coinvolto inoltre numerosi spazi della città, offrendo un programma ricco di attività e performance.

Dieci giorni con 32 spettacoli, 16 anteprime e prime nazionali, 20 compagnie di cui 4 straniere, 60 artiste e artisti e poi 3 progetti itineranti, 10 masterclass e altrettanti spazi coinvolti. Arrivato alla quinta, spettacolare edizione, Umbria Danza Festival alza l’asticella della qualità, delle ambizioni, delle proposte internazionali e dall’11 al 21 giugno invade Perugia e la trasforma in capitale della danza contemporanea: un incrocio creativo di sguardi, sinergie e collaborazioni, con la forza dei nomi già affermati insieme alla spinta dei giovani talenti. "Un festival diffuso che va sempre più incontro alla città e nasce intorno al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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