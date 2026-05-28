Nel suo testamento, uno scrittore e accademico ha scritto: “Non organizzate nulla su di me prima di dieci anni”. La frase, ironica, appare tra le ultime volontà e si trova in un documento firmato prima della sua scomparsa. La notizia è stata resa nota in un momento in cui si discute delle sue ultime volontà e del suo lascito culturale.

Bologna, 28 maggio 2026 – Anche nel testamento aveva lasciato la sua zampata ironica. “Non organizzate nulla su di me prima di dieci anni”. E per due lustri nessuna conferenza, nessun convegno si è potuto tenere su Umberto Eco. Scaduto il veto testamentario, l’Università di Bologna e il Centro di studi umanistici che ne porta il nome, gli hanno dedicato “Ereditare Eco - Umberto Eco, l’Università di Bologna e tutti i saperi del mondo “, il primo convegno scientifico internazionale di tre giorni, iniziato proprio ieri nell’Aula magna di Santa Lucia. Un progetto di ricerca postumo che ha a che fare con uno dei temi a lui più cari: il filtraggio della memoria, lasciar depositare la polvere sui suoi studi per avere più chiara l’importanza dello straordinario lascito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Umberto Eco, l’intelligenza universale: studio e lettura come stile di vita

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