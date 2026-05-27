Umberto Eco e l’intelligenza artificiale | Cosa direbbe? Che è stupida
A dieci anni dalla morte, le parole di Umberto Eco vengono ricordate in relazione all’intelligenza artificiale. In passato, Eco aveva commentato che se fosse ancora vivo, probabilmente direbbe che l’intelligenza artificiale è “stupida”. Questa riflessione è stata ripresa in occasione di un evento a Bologna, dove si è discusso del ruolo e delle percezioni dell’intelligenza artificiale nel contesto attuale. Eco aveva espresso scetticismo nei confronti di questa tecnologia, sottolineando i limiti rispetto alla capacità umana.
Bologna, 27 maggio 2026 – A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, il suo pensiero continua a interrogare il presente. I tantissimi giovani che questa mattina affollano le aule dell’Università di Bologna per lui, quelle che lui stesso considerava casa, ne sono la testimonianza. “ Cosa direbbe dell’intelligenza artificiale? Che è stupida, nel senso che ci dice molto sugli spazi che restano all’umano”, osserva Riccardo Fedriga, professore associato di Storia delle idee all’Unibo nel corso del convegno scientifico internazionale “ Ereditare Eco. Umberto Eco, l'Università di Bologna e tutti i saperi del mondo”, organizzato dall'ateneo e dal Centro internazionale di Studi umanistici Umberto Eco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Umberto Eco e l'intelligenza artificiale
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