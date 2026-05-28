ULTIM’ORA – Italiano lascia il Bologna | il Napoli riflette su Allegri

L’allenatore italiano ha annunciato le dimissioni dal Bologna dopo aver deciso di lasciare il club. La notizia arriva poco dopo che il club e l’allenatore hanno concordato di separarsi. Il tecnico è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione e, secondo le voci, il Napoli sta valutando il suo nome come possibile sostituto. La decisione di lasciare Bologna è stata comunicata ufficialmente, ma ancora non ci sono dettagli su quale sarà la sua prossima squadra.

Il Bologna e Vincenzo Italiano hanno deciso di prendere strade diverse. L’allenatore lascerà il club rossoblù e inizierà una nuova avventura altrove, ma probabilmente non a Napoli. L’interesse di Aurelio De Laurentiis per il profilo dell’ex tecnico di Fiorentina e Spezia, tra le altre, c’è stato e probabilmente c’è ancora. Tuttavia, il primo candidato sembrerebbe essere Massimiliano Allegri. Italiano lascia il Bologna: la decisione del Napoli. La notizia è orami certa. La conferma arriva direttamente dal Bologna, che ha diffuso un comunicato ufficiale: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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